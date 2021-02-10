Рост биткоина подтолкнул курс Ethereum к новому максимуму

10 февраля курс Ethereum на криптобирже Binance впервые поднялся до отметки в $1825. За прошедшие сутки он вырос на 4,4%. Об этом пишет РБК со ссылкой на Coingecko.

Рост биткоина подтолкнул курс Ethereum к новому максимуму
Фото: financemagnates.com

Рыночная капитализация альткоина достигала $208 млрд, суточные объемы торгов превысили $43 млрд.

За прошедшие 24 часа на фоне роста стоимости эфира трейдеры потеряли $88 млн, согласно сервису bybt. Это произошло в результате закрытия маржинальных позиций пользователей криптобирж, которые играли на понижение. Это стандартная практика, торговые площадки ликвидируют позиции с недостаточным обеспечением, чтобы защититься от убытков.

Причина роста альткоина

Курс Ethereum растет на фоне обновления биткоином исторического максимума в $48 тыс. Стоимость первой криптовалюты поднималась до рекордной отметки 9 февраля.

По состоянию на утро 10 февраля стоимость биткоина составляет $46,5 тыс., за последние сутки актив подешевел на 2,3%.

Как изменился курс за год

За год курс альткоина вырос более чем на 600%, одним из важнейших событий для него стал запуск нулевой фазы Ethereum 2.0, который ожидался более года.

Инвесторы уже могут перевести свои монеты на специальный депозитный контракт, однако вывод средств станет доступен только после того, как обновление дойдет до фазы 1.5, точные сроки наступления которой неизвестны.

Также 8 февраля Чикагская товарная биржа (CME) добавила фьючерсы на Ethereum. Новый продукт ожидает оценки финансового регулятора. Причиной добавления инструмента в компании назвали растущий спрос на криптодеривативы.

Ранее управляющий партнер фонда Moonrook Capital Саймон Дедич спрогнозировал, что курс Ethereum может стремительно вырасти до $3 тыс. Дедич предположил, что стоимость альткоина удвоится после того, как обновит исторический максимум в $1440.

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