В 2020 году Китай увеличил производство арматуры на 5%

В течение декабря 2020 года металлургические предприятия Китая произвели 23,58 млн. тонн арматуры. Рост объёмов в годовом соотношении - 6,4%, к предыдущему месяцу - 1,32%, сообщает SteelOrbis со ссылкой на данные государственного статистического управления КНР .



За весь 2020 год китайские металлурги изготовили 266,391 млн. тонн арматуры. Улучшение показателей по сравнению с результатами 2019 года - 5,1%.



Декабрьское производство катанки в КНР составило 14,684 млн. тонн - на 10,1% больше в годовом сопоставлении, но на 0,68% меньше объёмов ноября. В 2020 году показатели увеличились на 6,4% до 166,556 млн. тонн.