Саудовская Al Yamamah Steel увеличивает трубные мощности

Саудовская компания Al Yamamah Steel инвестирует около $10 млн. в расширение производительности своих трубных заводов в Джидде и Даммаме.



Работы должны стартовать 1 марта текущего года и завершиться в первом квартале 2022 г. Компания будет финансировать проект за счет собственных средств, не осуществляя новых заимствований.



Благодаря реализации данного проекта совокупная производительность предприятий компании возрастет от нынешних 276 тыс. т до около 360 тыс. т в год.

