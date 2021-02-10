В КГГА объяснили суммы в январских платежках за отопление и горячую воду

В этом сезоне нет так называемой газовой скидки, из-за чего за услуги придется платить больше.

В КГГА объяснили суммы в январских платежках за отопление и горячую воду
Фото: moygrad.kiev.ua

Стоимость услуг отопления и горячей воды за январь 2021 выросла в связи с отсутствием так называемой газовой скидки, которая в среднем прошлой зимой составила 24,5%.

Сами же тарифы на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения неизменны с января 2019 года - 1654 грн за Гкал и 97,89 грн за метр кубический. Об этом на брифинге в КГГА сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Костянтин Лопатин.

"В этом отопительном сезоне стоимость отопления и горячей воды изменилась в большую сторону по сравнению с предыдущим отопительным сезоном за счет отсутствия так называемой газовой скидки, которая регламентировалась постановлением Кабмина. В январе 2020 года суммарная сумма к оплате была уменьшена за счет удешевления природного газа на 18%. В этом январе тенденция наоборот - газ дорожает, такой скидки не предусмотрено", - заявил он.

В январе 2021-го зафиксировали тенденцию к увеличению потребления тепла городом по сравнению с декабрем. Так, киевляне на 10% больше потребили тепла для обогрева домов из-за снижения среднемесячной температуры на 2 градуса.

"Разница между начислениями за декабрь 2020-го и январь 2021-го отличается на 10% в сторону увеличения", - добавил спикер.

Напомним, 9 декабря правительство подписало меморандум, согласно которому в этом отопительном сезоне тарифы на централизованное снабжение теплом и горячей водой повышаться не будут. Меморандум предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно будут получать газ для производства тепла до конца отопительного периода 2020-2021 годов. Для них предусмотрели отсрочку оплаты за природный газ и компенсацию разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

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