Польские медиа протестуют против нового налога на рекламу

Интернет-СМИ сегодня не публикуют никаких текстов, кроме открытого письма к правительству.

Несколько польских интернет-изданий сегодня не публикуют никаких текстов, кроме редакционного заявления и открытого письма польским властям на черном фоне под заголовком "Медиа без выбора".

Письма опубликовали, в частности, издание Gazeta.pl, Onet.pl, Tvn24.pl.

Польское правительство планирует использовать средства от нового налога на Национальный фонд здравоохранения, Национальный фонд охраны памятников и новое учреждение - Фонд поддержки культуры и национального наследия в медиа-пространстве.

Проект предусматривает введение платы за рекламу в Интернете и платы за обычную рекламу.

Так, поставщики услуг, которые предоставляют услуги интернет-рекламы на территории Польши , обязаны уплатить налог на рекламу в Интернете при условии, что: доходы поставщика услуг или консолидированные доходы группы субъектов, к которым относится поставщик услуг, независимо от того, где они были получены, в финансовом году превысили эквивалент 750 млн евро; доходы поставщика превысили эквивалент 5 млн евро в финансовом году.

Правительственный проект предусматривает, что налог на рекламу в Интернете составит 5%.

Всего акцию протеста поддержали 43 медиа и медиа-группы. Сейчас польские медиа выглядят так:

Фото: m.gazeta.pl Протест польских медиа

Фото: tvn.24 Протест польских медиа