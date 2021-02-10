Польские медиа протестуют против нового налога на рекламу
Интернет-СМИ сегодня не публикуют никаких текстов, кроме открытого письма к правительству.
Несколько польских интернет-изданий сегодня не публикуют никаких текстов, кроме редакционного заявления и открытого письма польским властям на черном фоне под заголовком "Медиа без выбора".
Письма опубликовали, в частности, издание Gazeta.pl, Onet.pl, Tvn24.pl.
Польское правительство планирует использовать средства от нового налога на Национальный фонд здравоохранения, Национальный фонд охраны памятников и новое учреждение - Фонд поддержки культуры и национального наследия в медиа-пространстве.
Проект предусматривает введение платы за рекламу в Интернете и платы за обычную рекламу.
Так, поставщики услуг, которые предоставляют услуги интернет-рекламы на территории Польши, обязаны уплатить налог на рекламу в Интернете при условии, что: доходы поставщика услуг или консолидированные доходы группы субъектов, к которым относится поставщик услуг, независимо от того, где они были получены, в финансовом году превысили эквивалент 750 млн евро; доходы поставщика превысили эквивалент 5 млн евро в финансовом году.
Правительственный проект предусматривает, что налог на рекламу в Интернете составит 5%.
Всего акцию протеста поддержали 43 медиа и медиа-группы. Сейчас польские медиа выглядят так:
Напомним, польское правительство хочет ввести налог на рекламу в СМИ. Глава польского правительства подчеркнул, что таким образом будет возможность обложить налогом таких цифровых гигантов, как Google, Facebook и Apple. Инициатива введения цифрового налога активно обсуждается на уровне ЕС. В Евросоюзе оценивают, что его введение даст до 5 млрд евро дополнительных доходов ежегодно.