Украинские предприятия отправили на экспорт почти в 7 раз больше лома черных металлов

Украинские предприятия отправили на экспорт почти в 7 раз больше лома черных металлов

Украинские предприятия в январе текущего года увеличили экспорт лома черных металлов в 6,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 19,202 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, в денежном выражении экспорт металлолома возрос в 7,5 раза - до $5,987 млн.

В то же время в январе текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении в 5,3 раза - до 2,095 тыс. тонн. В денежном выражении ввоз лома возрос в 7,5 раза - до 3,332 млн долл. Ввоз металлолома в январе текущего года осуществлялся в основном из Турции (67,14% поставок в денежном выражении), РФ (23,89%) и США (8,04%); экспорт - в Турцию (92,50%), Литву (2,84%) и Германию (2%).

Как сообщалось, Украина в 2020г сократила экспорт металлолома на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 35,824 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 19,4% - до 9,491 млн долл. В то же время в 2020 году страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 47,1% - до 26,431 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 24% - до 26,033 млн долл.


МинПром по материалам fixygen

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Fitch подтвердило рейтинг пяти украинских банковFitch подтвердило рейтинг пяти украинских банков
"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа
В Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом 5 млрд гривенВ Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом 5 млрд гривен
Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%
Днепровский меткомбинат в январе перевыполнил план по выпуску сталиДнепровский меткомбинат в январе перевыполнил план по выпуску стали
Блок рекламы


Похожие новости
Суд удовлетворил иск Интерпайпа против налоговой почти на 140 млн грнСуд удовлетворил иск Интерпайпа против налоговой почти на 140 млн грн
Металлурги Украины нарастили выручку от экспорта черных металловМеталлурги Украины нарастили выручку от экспорта черных металлов
Газпром потерял почти 40% прибыли от экспорта природного газаГазпром потерял почти 40% прибыли от экспорта природного газа
Алжир уже не нефтяная держава. Экспорт алжирской нефти и газа упал на 30%Алжир уже не нефтяная держава. Экспорт алжирской нефти и газа упал на 30%
Из-за коронакризиса в Германии рекордно обвалился экспортИз-за коронакризиса в Германии рекордно обвалился экспорт
Украинские металлурги могут вновь столкнуться с дефицитом сырьяУкраинские металлурги могут вновь столкнуться с дефицитом сырья
ЕЭК готовится продлить пошлины на украинские трубыЕЭК готовится продлить пошлины на украинские трубы
Экспорт из Британии в ЕС обвалился почти на 70%Экспорт из Британии в ЕС обвалился почти на 70%
Иран поставил Китаю металлов и минералов на 1,22 млрд долл.Иран поставил Китаю металлов и минералов на 1,22 млрд долл.
Несмотря на локдауны, украинские ФОП уплатили на 10% больше налоговНесмотря на локдауны, украинские ФОП уплатили на 10% больше налогов
Последние новости
Подгружаем последние новости