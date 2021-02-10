Суд удовлетворил иск Интерпайпа против налоговой почти на 140 млн грн

Суд удовлетворил иск Интерпайпа против налоговой почти на 140 млн грн

Днепропетровский окружной админсуд удовлетворил иск ООО "Интерпайп Нико Тьюб" в Офис крупных налогоплательщиков ГНС отменив ряд налоговых-уведомлений. Об этом сообщает издание Finbalance.

В частности, суд отменил уведомление от 15 апреля 2020 в части уменьшения суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль в 113,2 млн грн и в части уменьшения суммы бюджетного возмещения по НДС, задекларированной на счет плательщика в банке в размере 16,2 млн грн и применения штрафных санкций в размере 8,1 млн грн.

Напомним, 23 июня 2020 года Третий апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение Днепропетровского окружного админсуда от 25 февраля 2020 по делу №160/10964/19, которым был удовлетворен иск АО "Интерпайп Днепропетровский Втормет" и отменены налоговые уведомления-решения от 02 августа 2019 в части увеличения суммы денежного обязательства по налогу на прибыль на 40,14 млн гривен и начисления штрафных санкций в размере 20,1 млн гривен.

Согласно судебным материалам, основанием для налоговых доначислений стали выводы фискального органа по не установлению факта реальности хозяйственных операций истца в 2017-2018 годах с ООО "Транс-Ком-Инвест".
Налоговики сделали выводы о бестоварности соответствующих хозяйственных операций, "в связи с невозможностью установления цепи поставки, учитывая данные Единого реестра налоговых накладных и имеющуюся налоговую информацию о предыдущих поставщиков контрагента истца".

По оценкам налоговиков, первичные документы по взаимоотношениям с указанным контрагентом были составлены с нарушениями законодательства, что делает невозможным подтверждение реального факта поставки товаров.

Однако суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции, "наличие у истца, налоговых и расходных накладных по хозяйственным операциям, которые проверялись, актов приемки металлов черных (вторичных), а также соответствующих расчетных документов, данные которых учтены и отражены в бухгалтерском и налоговом учете истца полностью подтверждают законность начисления АО "Интерпайп Днепропетровский Втормет" соответствующих сумм прибыли".

В мае 2020 холдинг "Интерпайп" Виктора Пинчука заявил, что налоговая служба выставила налоговые претензии компании "Интерпайп Втормет" за 2015-2019 годы на 2 млрд гривен, считая фиктивными операции с металлоломом. Но там подчеркнули, что проблема с металлоломом заключается не в металлургах, а в заготовителях.+

По словам директора по экономике и финансам "Интерпайп" Дениса Морозова, с 2013 года все крупные металлургические предприятия Украины получают подобные претензии и все решения по доначислении налогов и штрафов были отменены в судебном порядке.

МинПром по материалам 368.media

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