Суд удовлетворил иск Интерпайпа против налоговой почти на 140 млн грн

Днепропетровский окружной админсуд удовлетворил иск ООО "Интерпайп Нико Тьюб" в Офис крупных налогоплательщиков ГНС отменив ряд налоговых-уведомлений. Об этом сообщает издание Finbalance.



В частности, суд отменил уведомление от 15 апреля 2020 в части уменьшения суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль в 113,2 млн грн и в части уменьшения суммы бюджетного возмещения по НДС, задекларированной на счет плательщика в банке в размере 16,2 млн грн и применения штрафных санкций в размере 8,1 млн грн.



Напомним, 23 июня 2020 года Третий апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение Днепропетровского окружного админсуда от 25 февраля 2020 по делу №160/10964/19, которым был удовлетворен иск АО "Интерпайп Днепропетровский Втормет" и отменены налоговые уведомления-решения от 02 августа 2019 в части увеличения суммы денежного обязательства по налогу на прибыль на 40,14 млн гривен и начисления штрафных санкций в размере 20,1 млн гривен.



Согласно судебным материалам, основанием для налоговых доначислений стали выводы фискального органа по не установлению факта реальности хозяйственных операций истца в 2017-2018 годах с ООО "Транс-Ком-Инвест".



Налоговики сделали выводы о бестоварности соответствующих хозяйственных операций, "в связи с невозможностью установления цепи поставки, учитывая данные Единого реестра налоговых накладных и имеющуюся налоговую информацию о предыдущих поставщиков контрагента истца".



По оценкам налоговиков, первичные документы по взаимоотношениям с указанным контрагентом были составлены с нарушениями законодательства, что делает невозможным подтверждение реального факта поставки товаров.



Однако суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции, "наличие у истца, налоговых и расходных накладных по хозяйственным операциям, которые проверялись, актов приемки металлов черных (вторичных), а также соответствующих расчетных документов, данные которых учтены и отражены в бухгалтерском и налоговом учете истца полностью подтверждают законность начисления АО "Интерпайп Днепропетровский Втормет" соответствующих сумм прибыли".



В мае 2020 холдинг "Интерпайп" Виктора Пинчука заявил, что налоговая служба выставила налоговые претензии компании "Интерпайп Втормет" за 2015-2019 годы на 2 млрд гривен, считая фиктивными операции с металлоломом. Но там подчеркнули, что проблема с металлоломом заключается не в металлургах, а в заготовителях.+



По словам директора по экономике и финансам "Интерпайп" Дениса Морозова, с 2013 года все крупные металлургические предприятия Украины получают подобные претензии и все решения по доначислении налогов и штрафов были отменены в судебном порядке.



