При условии вакцинации 10 млн человек Украина получит $30 млн от Всемирного банка, - Минфин

Одним из условий получения $30 млн кредита от Всемирного банка в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" является вакцинация 10 млн украинцев из группы риска.

Об этом сообщило Министерство финансов.

Представители Минфина, МОЗ и Всемирного банка провели совместное совещание, на котором нарабатывают реализацию этого проекта, согласно которому сумма займа для Украины составит $90 млн.

"Минфин поддерживает инициативы Всемирного банка по реализации совместного с МОЗ проекта ... Однако следует понимать, что это - кредитные средства, поэтому их направление должно быть обоснованным и рациональным. Кроме того, должны максимально выполняться все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат в Украине", - подчеркнул заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Также были обсуждены вопросы пополнения общего фонда Государственного бюджета. Речь идет о том, что показателем выполнения будет определен процент лиц группы риска, получили прививки соответствующим количеством доз.

"Итак, при условии проведения вакцинации 10 млн человек, принадлежащих к группе риска, Украина сможет получить компенсацию в объеме $30 млн. По результатам совещания решено в дальнейшем продолжать коммуникацию по реализации этого проекта и осуществления всех процедур, связанных с вакцинацией в Украине", - отметили в Минфине.

Напомним, Украина получила подтверждение поставок 22 млн доз вакцин против коронавируса. В то же время, по мнению главы МОЗ Максима Степанова, остается острый вопрос, готовы ли украинцы к вакцинации.

По данным социологических исследований, более половины украинцев не хотят вакцинироваться от ковида даже бесплатно.