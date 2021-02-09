Еще один энергоблок ДТЭК вышел в аварийный ремонт прошлой ночью

Поздно вечером 8 февраля в аварийный ремонт был выведен еще один энергоблок - блок №4 Ладыжинской тепловой электростанции, которая входит в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом сообщил в фейсбуке член энергетического комитета Верховной Рады Андрей Жупанин (фракция "Слуга народа") .

"По состоянию на обед 9 февраля в аварийном ремонте находится 10 энергоблоков. Из них 9 блоков на ТЭС группы ДТЭК и один блок Донбассэнерго. Всего в аварийном ремонте находятся блоки ТЭС общей мощностью 6500 МВт. В прошлые годы такой показатель никогда не превышал 3000 МВт", - написал Жупанин.

По словам нардепа, дефициты, которые возникают в результате таких проблем, покрываются другими генерирующими компаниями, а также импортом электроэнергии.

Фото: ua.energy

Напомним, 2 февраля в аварийный ремонт вышли энергоблоки Кураховской и Запорожской ТЭС ДТЭК, что привело к запросу аварийной помощи из Беларуси, чтобы сбалансировать энергосистему.

Позже авария на подстанции Запорожьеоблэнерго на несколько часов полностью отключила Запорожскую ТЭС. Согласно сводке "ДТЭК Энерго" за 9 февраля, по состоянию на 8:30 в энергосистеме работали 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК мз 36 доступных.Общая заявленная мощность работающих и резервных энергоблоков ТЭС ДТЭК составила 6081 МВт.