ОГХК передавали Фонду госимущества прибыльной и без долгов, - экс-руководитель компании

Компания подлежит приватизации.

ОГХК передавали Фонду госимущества прибыльной и без долгов, - экс-руководитель компании
Бизнес-центр, где находится офис ОГХК
Фото: horizon-park.com.ua

Бывший руководитель Объединенной горно-химической компании (ОГХК) Александр Гладушко отвергает обвинения в выводе средств из компании, выдвинутые ее действующим руководством. В комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина", он утверждает, что какой бы то ни было просроченной дебиторской задолженности за продукцию на момент передачи управления новому менеджменту в феврале 2020 г. не было.

"Уже год, как Объединенной горно-химической компанией управляют новые менеджеры. И вдруг мы узнаем о задолженности в $38 млн за 2019 год, о которой все это время скромно молчали? Этот алогизм могу объяснить только тем, что накануне приватизации команда Артура Сомова (нынешний руководитель ОГХК - ред.) пытается перевалить ответственность за свои управленческие ошибки на предшественников", - говорится в комментарии.

По словам Гладушко, на момент ухода его команды из компании она была прибыльной и финансово обеспеченной: по итогам первого квартала 2020-го ОГХК получила 245 млн грн чистой прибыли, платежный баланс предприятия был положительным.

"На счетах компании до января находилось более 405,3 млн грн. Этого было достаточно, чтобы предприятие бесперебойно работало и обеспечивалось производство, выплачивались зарплата, отчислялись налоги в течение трех-четырех месяцев", - утверждает экс-руководитель.

Комментируя новости об остановке Вольногорского ГМК в мае 2020 года и невыплате заработных плат горнякам, а позже - простое производства из-за нестабильного финансового обеспечения, Гладушко высказал мнение, что указанные выше средства были потрачены, а новые - не заработаны, что привело к кассовым разрывам в компании .

Экс-руководитель также назвал среди достижений своей команды рост дохода ОГХК почти в два раза - до 3,5 млрд грн, отчислений в бюджеты почти в четыре раза - до 1,4 млрд грн, инвестиций в производство в 8,3 раза - до 749,6 млн грн, а также увеличение стоимости активов более чем в четыре раза - до 3,4 млрд грн.

Как сообщил ранее и.о. главы правления ОГХК Артур Сомов, компания намерена взыскать $38 млн через Международный коммерческий арбитраж по контрактам с компаниями Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans FZE (ОАЭ), через которые экс-менеджмент ОГХК якобы вымыл средства из предприятия.

Ранее ЗАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого передан Вольногорский горно-металлургический комбинат (УГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), инициировал процесс взыскания долга в размере $38 млн, по мнению компании выведенных предыдущим менеджментом.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов УГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ОАО "ОГХК", 26 декабря 2018 - в ЗАО. ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016-го втнесло ОГХК в перечень компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз - в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

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