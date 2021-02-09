ПриватБанк назвал причину блокировки денежных переводов в Приват24

ПриватБанк отказал клиенту в переводе средств с карты на карту по причине подозрения в мошенническом характере данной транзакции. Для решения проблемы мужчине посоветовали позвонить на "горячий" номер 3700. Причина отказа клиента удивила, чем он поделился в комментариях на Facebook.

"К кому нужно обратиться, чтобы разблокировать возможность платежей с карты на карту? Платеж блокируется, поддержка отвечает "Данный платеж расценен, как высокорискованный", - написал клиент банка.

Как выяснилось, автоматические программы ПриватБанка наложили запрет на проведение транзакции из-за того, что мужчина добавил к способам подтверждения финансовых операций функцию СМС, которая оказалась нерабочей.

"Я разобрался. Причина была в том, что подтверждение транзакции работает только через звонок банка, больше никак, недавно я просил его сделать через СМС, но в результате оно перестало работать вообще", - описал клиент ПриватБанка свою ситуацию.

В ПриватБанке сообщили, что платежи клиентов через Приват24 могут блокироваться в целях безопасности по многим факторам, которые на это влияют. За помощью можно обращаться в онлайн-чат, либо по номеру 3700. Специалисты банка разблокируют возможность оплаты через карту, если вдруг она станет недоступной.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк начисляет клиентам проценты за погашенные кредиты.