Украинцы стали меньше интересоваться недвижимостью

Украинцы стали меньше интересоваться недвижимостью

Число транзакций с жилой недвижимостью за 2020 год в Украине составило 486,283 тысячи, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году. Об этом говорится в отчете Минюста о работе нотариусов в прошлом году.

Государственными и частными нотариусами за 2020 год оформлено 317,64 тыс договоров купли-продажи квартир и домов, что на 5,4% меньше, чем в 2019 году.

Оформлено также 2 тыс договоров мены (на 21,9% меньше), 118,3 тыс договоров дарения (на 2,5% больше), 2,1 тыс договоров пожизненного содержания (+9,9%), 141 договор пожертвования, 2 ренты и 25,55 тыс иных договоров отчуждения.

Договоров ипотеки в 2020 году оформлено 20,5 тыс шт.

Согласно отчетам главных региональных отделений юстиции в областях, лидером рынка недвижимости в 2020 году был Киев – всего 79,37 тыс трансакций, это на 4,5% больше, чем в 2019 году.

Аутсайдером по числу транзакций является Луганская область – 6,23 тыс (- 2,7%).

По оценке компании "Олимп-Консалтинг", финансовая емкость жилой недвижимости в 2020 году составила 375,04 млрд грн.

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