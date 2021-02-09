РоSSия запретила импорт железнодорожных колес из Украины

Основным поставщиком этой продукции из Украины был "Интерпайп".

Правительство РоSSии внесло изменения в свое постановление от 29 декабря 2018 года, которым было запрещено импортировать ряд украинских товаров - преимущественно сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.

С 6 февраля 2021 года к ним добавили железнодорожные колеса, сообщило роSSийское издание РБК.

РоSSия запретила ввозить оси для железнодорожных колес диаметром 710 мм и более (в собранном или разобранном виде), колесные пары, колеса и заготовки для них. РоSSийское правительство также запретило ввозить в РоSSию боковые литые рамы для тележек грузовых вагонов и надрессорные балки для них.

Основным поставщиком этой продукции из Украины был "Интерпайп".

В РоSSии железнодорожные колеса выпускают Объединенная металлургическая компания Анатолия Седых и Evraz Романа Абрамовича.

В октябре прошлого года с инициативой запретить импорт украинских железнодорожных колес выступил роSSийский Минтранс. Ввести запрет изначально планировалось до конца 2020 года.