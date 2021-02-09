"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа

Государственная компания уступила место частным трейдерам.

"Нафтогаз" впервые потерял статус крупнейшего импортера газа
Фото: Радио Свобода

НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году впервые для себя потерял статус крупнейшего импортера газа, пишет "Бизнес Цензор" со ссылкой на таможенную статистику.

По итогам года "Нафтогаз" импортировал только 720 млн кубометров газа, опустившись на пятое место среди полсотни трейдеров.

Это обусловлено тем, что в 2019 году "Нафтогаз", готовясь к возможному прекращению транзитного контракта с "Газпромом", закачал рекордно большие объемы газа в подземные хранилища. Когда в конце 2019 года транзитный контракт таки был подписан, этот газ оказался не востребованным.

Профицит газа усилил падение его потребления из-за теплой зимы 2019-2020 годов и пандемии COVID-19. Поэтому в 2020 году "Нафтогаз" значительно уменьшил объемы импорта газа.

Крупнейшим импортером газа в 2020 году стала компания ООО "Евроэнерготрейд". За год компания, связанная с бизнесменом Юрием Дубинским, приобрела 1,252 млрд кубометров.

Вторым крупнейшим импортером газа была компания "Эру Трейдинг" американца Дейла Перри и украинца Ярослава Мудрого. Она импортировала 1,24 млрд куб м газа. Газ в основном покупался у аффилированной структуры - ERU.

Третьим стал малоизвестный трейдер ООО "Газ Ком Трейд", который записан на Александра Кривенко, он импортировал 824 млн куб м газа.

Перед "Нафтогазом" также разместился торговый дом "Сокар Украина", который импортировал 748 млн кубометров. Это "дочка" азербайджанской государственной компании SOCAR.

В 2020 году в Украине через таможню и в режиме таможенного склада было импортировано 8,6 млрд куб м газа. Сюда входит газ, который был закачан еще в 2019 году, но растаможен и продан клиентам уже в 2020 году.

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