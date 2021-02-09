ММКИ в январе 2021 года нарастил выпуск проката на 22,5%

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича в январе 2021 года увеличил выпуск проката на 22,5% по сравнению с январем 2020 года, до 355 тыс. т.



Производство стали в январе выросло на 3% по сравнению с январем 2020 года – до 360 тыс. т, чугуна – на 2,6%, до 354 тыс. т.



Напомним, что в 2020 году ММК им. Ильича увеличил выпуск проката на 12,4% по сравнению с 2019 годом – до 3,67 млн т, производство стали выросло на 13,7%, до 3,05 млн т, а чугуна – на 4,4%, до 4,65 млн т.



