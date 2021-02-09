Тюрьму в Коцюбинском выставят на приватизацию за 220 млн гривен

На территории исправительного центра может появиться новый жилой комплекс.

Министерство юстиции и Фонд государственного имущества в середине февраля выставят на приватизацию Ирпенский исправительный центр (№132) в поселке Коцюбинское. Его стартовая стоимость - 220,2 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Территорию тюрьмы можно будет пустить под застройку.

Ирпенский исправительный центр №132 имеет 8,3 га земельных участков в поселке, который является анклавом Киевской области внутри Киева . Много лет обсуждался вопрос его присоединения к столице, но Верховная Рада в 2020 году решила иначе и отнесла его к Бучанскому району.

Всего в рамках приватизации тюрем планируется выставить на аукционы имущество 35 исправительных учреждений, находящихся в "законсервированном" состоянии и не использующихся по назначению.

Содержать закрытые учреждения, не выполняющие своей функции, государству невыгодно, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно.