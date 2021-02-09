Цену на газ за январь снизили "по настоятельной просьбе" из ОП, - источник

Более 20 газоснабжающих компаний снизили январскую цену, установив ее на уровне 6,99 грн за кубометр.

Цену на газ за январь снизили "по настоятельной просьбе" из ОП, - источник
Фото: energy.kyivgaz.ua

Цену газа для потребителей за январь поставщики снизили "по настоятельной просьбе" из Офиса президента.

Это стало известно LB.ua от источников на рынке.

"Решение принято по настоятельной просьбе из ОП", - сказал собеседник.

Согласно решению правительства, предельная цена газа для потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр установлена на февраль- март.

6 февраля на сайте "Газ Правда" была размещена информация о том, что более 20 газоснабжающих компаний снизили январскую цену, установив ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр. При том, что в январе стоимость газа в большинстве указанных компаний превышала 9,8 грн за кубометр.

Еще 4 компании по состоянию на вечер 8 февраля установили на январь цену ниже предельной - от 6,79 до 6,90 грн за кубометр. Зато одна компания, наоборот, подняла январскую цену кубометра газа на 48 коп. - до 8,58 грн.

Напомним, Кабинет министров на заседании 18 января до конца карантина или отопительного сезона 31 марта утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр. В среднем стоимость снизится на 30%, при этом для некоторых граждан - на 40%. Эта цена ниже на 1,5 грн от той, которая была в отопительном сезоне 2018-2019 годов.

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