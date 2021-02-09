Цену на газ за январь снизили "по настоятельной просьбе" из ОП, - источник

Более 20 газоснабжающих компаний снизили январскую цену, установив ее на уровне 6,99 грн за кубометр.

Цену газа для потребителей за январь поставщики снизили "по настоятельной просьбе" из Офиса президента.

Это стало известно LB.ua от источников на рынке.

"Решение принято по настоятельной просьбе из ОП", - сказал собеседник.

Согласно решению правительства, предельная цена газа для потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр установлена на февраль- март.

6 февраля на сайте "Газ Правда" была размещена информация о том, что более 20 газоснабжающих компаний снизили январскую цену, установив ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр. При том, что в январе стоимость газа в большинстве указанных компаний превышала 9,8 грн за кубометр.

Еще 4 компании по состоянию на вечер 8 февраля установили на январь цену ниже предельной - от 6,79 до 6,90 грн за кубометр. Зато одна компания, наоборот, подняла январскую цену кубометра газа на 48 коп. - до 8,58 грн.

Напомним, Кабинет министров на заседании 18 января до конца карантина или отопительного сезона 31 марта утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр. В среднем стоимость снизится на 30%, при этом для некоторых граждан - на 40%. Эта цена ниже на 1,5 грн от той, которая была в отопительном сезоне 2018-2019 годов.