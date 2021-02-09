Историческое событие. Бюджет получил 23,4 миллиона за первую лицензию на онлайн-казино

На счета Госказначейства поступили 23,4 млн грн за первую лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет.

Историческое событие. Бюджет получил 23,4 миллиона за первую лицензию на онлайн-казино
Фото: bizshid.com

На счета Госказначейства поступили 23,4 млн грн за первую лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет. Об этом сообщил председатель Комиссии по регулированию игорного бизнеса и лотерей Иван Рудый в фейсбуке.

«Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня — казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн грн», — написал он.

Рудый отметил, что «рынок заработал, государство получает средства и это — только начало».

Напомним

2 февраля Комиссия по регулированию игорного бизнеса выдала первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино онлайн ООО «Спейсикс» (ТМ Космолот).

Ранее сообщалось, что Кабинет министров создаст государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки, который будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

14 июля 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №?2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Fitch подтвердило рейтинг пяти украинских банковFitch подтвердило рейтинг пяти украинских банков
Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДСАзовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС
Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%
В Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом 5 млрд гривенВ Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом 5 млрд гривен
Украина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИУкраина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Бразильские компании получили 140 млн долл. на реализацию нового медного проектаБразильские компании получили 140 млн долл. на реализацию нового медного проекта
ФОПы за год принесли в бюджет Украины 27,5 миллиардаФОПы за год принесли в бюджет Украины 27,5 миллиарда
Рефинанс НБУ. Четыре банка получили 440 миллионовРефинанс НБУ. Четыре банка получили 440 миллионов
В течение 2020 года ФГВФЛ удовлетворил требования кредиторов на сумму 7640,74 миллионаВ течение 2020 года ФГВФЛ удовлетворил требования кредиторов на сумму 7640,74 миллиона
Украина в 2020 году получила 130,6 миллиона от туристического сбораУкраина в 2020 году получила 130,6 миллиона от туристического сбора
АМПУ в 2020 году получила 2,65 млрд грн чистой прибылиАМПУ в 2020 году получила 2,65 млрд грн чистой прибыли
В 2020 году Интерпайп перечислил в бюджет 2,54 млрд грнВ 2020 году Интерпайп перечислил в бюджет 2,54 млрд грн
Комиссия по игорному бизнесу выдала первую лицензию на онлайн-казиноКомиссия по игорному бизнесу выдала первую лицензию на онлайн-казино
Украинцы в январе купили наличной валюты на $15,8 миллиона больше, чем продалиУкраинцы в январе купили наличной валюты на $15,8 миллиона больше, чем продали
Рефинанс НБУ. Три банка получили 742 миллионаРефинанс НБУ. Три банка получили 742 миллиона
Последние новости
Подгружаем последние новости