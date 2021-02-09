Историческое событие. Бюджет получил 23,4 миллиона за первую лицензию на онлайн-казино

На счета Госказначейства поступили 23,4 млн грн за первую лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет.

Фото: bizshid.com

На счета Госказначейства поступили 23,4 млн грн за первую лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет . Об этом сообщил председатель Комиссии по регулированию игорного бизнеса и лотерей Иван Рудый в фейсбуке.

«Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня — казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн грн», — написал он.

Рудый отметил, что «рынок заработал, государство получает средства и это — только начало».

Напомним

2 февраля Комиссия по регулированию игорного бизнеса выдала первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино онлайн ООО «Спейсикс» (ТМ Космолот).

Ранее сообщалось, что Кабинет министров создаст государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки, который будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

14 июля 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №?2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса.