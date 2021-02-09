Строительство Северного потока-2 в водах Дании планируется завершить к маю

Строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года, говорится в обновленном уведомлении оператора стройки Nord Stream 2 AG на портале Датского агентства по мореплаванию.



Ранее о сроках стройки сообщалось, что она должна начаться с 15 января 2021 года, а сроки завершения не уточнялись.



В обновленном сообщении также приводится список строительных судов, задействованных на стройке: это по-прежнему трубоукладчик "Фортуна" и строительные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман".



В Nord Stream 2 AG не стали дополнительно комментировать опубликованное сообщение.



"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - говорится в комментарии оператора стройки Nord Stream 2 AG.



Впрочем, утром 7 февраля трубоукладчик остановился в связи с ухудшением погодных условий на Балтике.



