Алжир уже не нефтяная держава. Экспорт алжирской нефти и газа упал на 30%
По подсчетам агентства
Что происходит
В ближайшие 10 лет Алжир может полностью прекратить продажу нефти за границу. Причинами такой ситуации Bloomberg называет просчеты в управлении нефтегазовой промышленностью страны и недостаточные инвестиции в сектор.
По мнению министра экономического планирования Шарифа Бельмихуба, столь резкое сокращение экспорта нефти и газа может привести к тому, что в течение ближайших десяти лет Алжир может полностью прекратить продажу этого сырья за границу.
«Алжир больше не является нефтяной державой», — заявил чиновник в эфире местного радио.
Сейчас нефть стоит более чем вдвое дешевле — около $60 за баррель.
Проблемы усугубляются тем, что для поддержания бездефицитного государственного бюджета Алжира, по подсчетам МВФ, необходима цена на нефть в районе $135 за баррель — выше, чем для любой другой арабской страны-экспортера.
Давос против финансирования ископаемого топлива
В сегодняшних условиях продолжать финансирование добычи ископаемого топлива — это то же, что для банка и мировой экономики выдавать субстандартные кредиты на ипотеку, то есть кредиты для заемщиков с проблемной кредитной историей и низкими доходами. Такую метафору привели эсперты рынка в докладе, подготовленном для Всемирного экономического форума-2021, пишет mind.ua.
С момента подписания Парижского климатического соглашения в 2015 году 33 крупных глобальных банка коллективно вложили $1,9 трлн в ископаемое топливо. Недавний анализ WRI показывает, что с 2016-го по 2018 год уровень финансирования ископаемого топлива банками почти вдвое превышал средний годовой объем таких кредитов.
Гораздо худший и более вероятный сегодня риск возникает из-за невыполнения целей Парижского соглашения. Это происходит из-за того, что не удалось достичь быстрого перехода от угольных электростанций к возобновляемой энергетике, что Марк Карни, экс-руководитель Банка Англии и недавно назначенный Специальным посланником ООН по климатическим воздействиям и финансов, назвал «катастрофическим сценарием ведения бизнеса».
Экономике понадобится $90 трлн в следующие 10 лет для достижения целей Парижского соглашения на период до 2030 года.
Какие решения будут эффективными в этой ситуации
Противодействие глобальному потеплению требует ограничения негативных действий, а не только стимулирование положительных, отмечают авторы доклада «Финансирование ископаемого топлива рискует повторить крах 2008 года. И вот почему».
- Центральные банки, имея функции регулирования финансовой стабильности, должны принять дополнительные меры для устранения системных климатических рисков.
- Следует ввести правила, которые бы запрещали кредитование и инвестиции в секторы с высоким содержанием выбросов углерода.
- Центральным банкам следует исключить ископаемое топливо и другие загрязняющие отрасли из своих программ покупки активов и отдавать приоритет тем секторам, которые продвигают переход к низкоуглеродной экономике.
- Центральные банки должны следовать примеру Банка Англии и Центрального банка Нидерландов и включить ряд климатических сценариев в стресс-тесты финансовых учреждений.
- Правительства, со своей стороны, должны передать центральным банкам четкую установку на сохранение финансовой стабильности — для этого важно полностью учитывать климатические риски и работать в направлении декарбонизации.
- Отчетность для банковских учреждений по раскрытию финансовой информации, связанной с воздействием на климат, должна быть обязательной.
- Правительствам следует прекратить субсидировать ископаемое топливо и стимулировать инвестиции в возобновляемые источники энергии.