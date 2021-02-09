Bitcoin снова установил рекорд и стоит более $ 47 000

Предыдущая наибольшая стоимость была зафиксирована вчера.

Фото: Coin Desc

Криптовалюта Bitcoin продолжила рост стоимости и по состоянию на 9:45 по Киеву стоит 47,650 долларов.

Рост за последние 24 часа составил более 21%, говорится на портале Coin Desk.

За последние три месяца стоимость этой криптовалюты выросла более чем втрое. Новая волна подорожания началась после появления информации о том, что автопроизводитель Tesla в январе вложил 1,5 млрд долларов в биткоин.

Новость о том, что Tesla инвестирует в биткоин, повысила его стоимость до нового рекорда - $ 43,3 тысячи за "монету". Стоимость подскочила более чем на $ 3000 всего за полчаса.

До этого исторический рекорд курса биткоина был установлен в начале января, когда его стоимость впервые превысила $ 41 000.

После этого скачка курс начал проседать и упал до уровня $ 28 тысяч, а потом долгое время колебался в районе $ 32-34 тысяч.

В конце января в шапке профиля аккаунта Илона Маска (владелец Tesla) появился тег #Bitcoin, после чего курс биткоина подпрыгнул более чем на 10%, вплотную приблизившись к рекорду.

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