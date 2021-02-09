В Индии сталелитейные компании подозревают в создании картеля

Комиссия по конкуренции Индии (CCI) начала расследование в отношении сталелитейных компаний за возможное создание картеля, что является последним случаем, когда антимонопольный регулятор страны проверяет предприятия, чтобы проверить, не сговариваются ли они с целью установления ставок.



Требование о расследовании роста цен на металлопрокат было озвучено несколькими промышленными секторами, включая автомобильную промышленность и отрасли недвижимости, использующие сталь.



Министр автомобильного транспорта Индии Нитин Гадкари в январе утверждал, что сталелитейные компании занимаются картелизацией.



"У каждой сталелитейной компании есть свои железорудные рудники, и затраты на рабочую силу и электроэнергию не увеличились, но цены растут. Мне трудно понять почему", - сказал министр, а затем предположил, что в отрасли должен быть назначена проверка регулирующего органа.



CCI расследует, вступали ли сталелитейные компании в сговор с целью повышения цен после июня 2020 года, заявили источники на рынке.



Напомним, что в бюджете Индии на 2021 год до 30 сентября 2021 года отменены антидемпинговые пошлины на некоторые виды металлопродукции.



Правительство также предложило снизить таможенную пошлину до 7,5% на импорт полуфабрикатов, плоского и сортового проката из нелегированной, легированной и нержавеющей стали.



