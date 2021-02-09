Сотрудники СБУ опять пришли на АрселорМиттал Кривой Рог с проверкой

Сотрудники СБУ опять пришли на АрселорМиттал Кривой Рог с проверкой

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в понедельник пришли на "АрселорМиттал Кривой Рог" для проверки горно-обогатительного производства, сообщили в пресс-службе компании.

"Визит правоохранителей запланирован в горный департамент предприятия в связи с якобы уклонением от уплаты налогов и занижении рентных платежей в 2015-2019 гг. Сегодня представители СБУ планируют продолжить следственные действия и произвести осмотр территории карьеров предприятия с отбором образцов сырья. Компания категорически отвергает необоснованные обвинения, считая дело неправомерным, а подход регуляторов к бизнесу – очевидно избирательным", - говорится в сообщении.

Ранее СБУ уже инспектировала объекты сталеплавильного, агломерационного, коксохимического производств, знакомилась с документацией предприятия.

"После беспрецедентного 2020 года, обеспечив уплату налогов и сборов в полном объеме, стабильную работу и сохранение собственного персонала, крупный украинский бизнес рискует войти в новую зону "турбулентности", созданную государственными органами власти. Мы видим в этом подтверждение тому, что обещанное улучшение инвестиционного климата так и не состоялось. "АрселорМиттал Кривой Рог" продолжает следить за развитием событий и готов информировать СМИ о давлении на крупнейшего иностранного инвестора, которое не ослабевает и наращивается ежегодно", - заявили в пресс-службе.

МинПром по материалам Металлургпром

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