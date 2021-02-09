ПриватБанк начал поиски нового руководителя - СМИ

Конкурс проведут в закрытом режиме.

ПриватБанк начал поиски нового руководителя - СМИ
Фото: phl.com.ua

Наблюдательный совет ПриватБанка нанял рекрутинговую компанию Egon Zehnder для поиска кандидата на должность председателя правления.

Об этом сообщает Finclub со ссылкой на источник, близкий к наблюдательному совету ПриватБанка.

Трехлетний контракт с бывшим главой ПриватБанка Петром Крумханзлом завершился 23 января, и наблюдательный совет решил его не продлевать.

"Наблюдательный совет не удовлетворен управлением Крумханзла, который, по сути, ничего прогрессивного в банк не принес за все годы. Объявлен конкурс, и если никого не найдут лучшего, то назначат Марюса Качмарека (заместитель председателя правления ПриватБанка. - ред.)", - сказал собеседник издания.

Отмечается, что конкурс проведут в закрытом режиме, когда рекрутер сам отбирает кандидатов и направляет им приглашения принять участие. Открытый конкурс, куда могли податься все желающие, не предусмотрен.

Дата завершения конкурса на главу правления ПриватБанка неизвестна.

В настоящее время и.о. главы правления ПриватБанка Анна Самарина, которая является заместителем главы правления по вопросам финансов.

Издание также обращает внимание на особенности рекрутинговой компании, которая будет искать нового руководителя государственного банка. Сообщается, что у Egon Zehnder 68 офисов в 40 странах, но нет ни офиса, ни представительства в Украине. Украина входит в состав региона, который управляется из московского офиса фирмы.

"Из нашего московского офиса, созданного в 1997 году, открывается прекрасный вид на Кремль и Красную площадь. Наши два консультанта и восемь профессиональных и вспомогательных сотрудников обслуживают РоSSию и независимые государства, некогда входившие в состав бывшего Советского Союза, такие как Украина, Армения и Казахстан", - отмечается на сайте компании.

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