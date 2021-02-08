Биткоин пересек отметку в 44 тысячи долларов – Tesla помогла

Биткоин поднялся выше отметки в 44 тысячи долларов. Очередной импульс для роста стоимости этой, самой популярной, криптовалюты дала компания Tesla.

Биткоин пересек отметку в 44 тысячи долларов: рост стоимости криптовалюты подогрела Tesla

Только за понедельник, 8 февраля, биткоин вырос в цене сразу на 10%. Стоимости, и без того быстрорастущей, криптовалюте прибавила компания Tesla. Детище Илона Маска заявило, что инвестировало в январе полтора миллиарда долларов в биткоин.

Это сразу повысило спрос на криптовалюту, и она резко прибавила в цене. До этой новости (примерно в 15:00 по киевскому времени) цена биткоина составляла 43 625 долларов. А после него, уже в 15:26, он вырос в цене до 44 751 доллара.

Биткоин пересек отметку в 44 тысячи долларов: рост стоимости криптовалюты подогрела Tesla

Правда, вскоре цена опять опустилась примерно на тысячу долларов, однако исторический максимум был зафиксирован. И, очевидно, небольшие откаты вниз не в силах остановить рост стоимости этих виртуальных денег.

Таким образом, биткоин уже второй раз обязан своим взлетом Илону Маску. В первый раз у него наблюдался всплеск в цене, когда Маск в своем Twitter просто добавил тег #bitcoin.

Напомним, некоторые финансисты пророчат биткоину десятикратный взлет в цене уже в ближайшее время. Говорят, что он будет стоит порядка 390 000 долларов.


Марченко Любов, Тудей

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