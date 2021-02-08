По программе "5-7-9%" выдали кредитов на более чем 20 млрд грн, - Минфин

Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 25 банками.

По программе "5-7-9%" выдали кредитов на более чем 20 млрд грн, - Минфин

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 8630 займов на общую сумму в 20,2 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

Из них 11,894 млрд гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 3,711 млрд предприниматели получили на капитальные инвестиции. Еще 4,617 млрд гривен выданы как антикризисные кредиты под 3%.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 200 кредитов на общую сумму 523,1 млн гривен.

На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства уже заключил соглашения о сотрудничестве с 25 банками.

Напомним, 3 февраля 2020 года Кабмин дал старт кредитной программе "5-7-9".

Суть программы заключается в том, что государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, создаваемых предпринимателем.

Бизнесмен должен представить свой бизнес-план и быть готовым сделать стартовый взнос.

По состоянию на июнь 2020 года банки выдали 639 кредитов на сумму 404,8 млн гривен. В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общий объем займов по программе "5-7-9" превысил 9 млрд.

В октябре Кабмин изменил условия кредитной программы "5-7-9%". Внесенные в программу изменения касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро.

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