Экспорт из Британии в ЕС обвалился почти на 70%

Объем экспорта товаров из Великобритании в Европейский Союз стремительно сократился в январе 2021 года в результате выхода страны из Таможенного союза и общего европейского рынка. Экспорт упал на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные обнародовал британский Союз автоперевозчиков RHA, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Экспорт из Британии в ЕС обвалился почти на 70%
Фото: europarl.europa.eu

Последствия Brexit

В профильной ассоциации считают, что бюрократическая волокита и внедрение процедуры контроля товаров на границе стали более весомыми факторами падения экспорта, чем пандемия коронавируса.

С начала 2021 года предприятиям и перевозчикам пришлось адаптироваться к новым торговым договоренностям, включая новые системы контроля для компаний и таможенников в Северной Ирландии.

Правительство не подтвердило эти данные и отметило, что после выхода страны из ЕС проблемы на границе были минимальными.

Что предшествовало

Как известно, после Brexit Британия и ЕС начали обсуждение проблемных вопросов, связанных с границей между Ирландией и Северной Ирландией.

Вопрос ирландской границы обострился на прошлой неделе. Сначала напряженности добавило заявление ЕС, которое потом назвали ошибочным, о намерении контролировать экспорт вакцин, в том числе на границе, между Ирландией и Северной Ирландией.

В последующие дни в Северной Ирландии приостановили пограничные проверки товаров и временно отвели персонал из двух портов в связи с угрозами.

Напомним

По соглашению о Brexit и ее отдельным протоколом по Ирландии и Северной Ирландии граница между двумя частями острова осталась прозрачной и после финального выхода Британии из ЕС.

Чтобы избежать пограничных проверок здесь, таможенную границу сместили в порты Северной Ирландии. Поэтому товары, которые едут из Британии в Северную Ирландию, и наоборот, также должны проходить контроль.

Этим компромиссом недовольны пробританские юнионисты, которые заявляют, что теперь фактически появилась морская граница между Северной Ирландией и Британией.

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