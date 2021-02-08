Tesla сообщила о покупке биткоинов на $1,5 миллиарда. Цена криптовалюты побила рекорд

Производитель электромобилей Tesla вложил $1,5 млрд в биткоины.

Tesla сообщила о покупке биткоинов на $1,5 миллиарда. Цена криптовалюты побила рекорд

Производитель электромобилей Tesla вложил $1,5 млрд в биткоины, сообщается в раскрытии компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет Forbes.

Реакция курса биткоина

На фоне этого курс биткоина обновил исторический максимум. На криптобирже Binance котировки актива впервые превысили $43,2 тыс., побив предыдущий рекорд в $41,95 тыс. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 13%.

Что известно

Tesla также указала, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за свои продукты.

«В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не требуются нам для поддержания достаточного уровня ликвидности», — говорится в раскрытии.

Tesla отмечает, что в рамках этих правил может инвестировать часть таких средств в цифровые активы, золото, обеспеченные золотом ETF и другие инструменты.

Как пишет РБК, Tesla сделала самую крупную покупку биткоинов среди всех публичных компаний. До этого лидером была MicroStraregy, которая приобрела 71 тыс. биткоинов на $1,145 млрд. К текущему моменту сумма вложений компании превысила $3 млрд, по данным сервиса Bitcoin Treasuries.

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