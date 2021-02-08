Tesla сообщила о покупке биткоинов на $1,5 миллиарда. Цена криптовалюты побила рекорд

«В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не требуются нам для поддержания достаточного уровня ликвидности», — говорится в раскрытии.

Tesla отмечает, что в рамках этих правил может инвестировать часть таких средств в цифровые активы, золото, обеспеченные золотом ETF и другие инструменты.

Как пишет РБК, Tesla сделала самую крупную покупку биткоинов среди всех публичных компаний. До этого лидером была MicroStraregy, которая приобрела 71 тыс. биткоинов на $1,145 млрд. К текущему моменту сумма вложений компании превысила $3 млрд, по данным сервиса Bitcoin Treasuries.

