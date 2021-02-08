В Монголии решили расторгнуть соглашение с Rio Tinto о подземном руднике Ою Толгой

В Монголии решили расторгнуть соглашение с Rio Tinto о подземном руднике Ою Толгой

Правительство Монголии хочет расторгнуть действующее соглашение с Rio Tinto о строительстве подземного рудника на месторождении Ою Толгой, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Действующее соглашение было подписано в 2015 году, но его с тех пор так и не ратифицировал Великий Хурал, и детали соглашения оставались предметом для критики.

Парламент оказывает давление на правящую Монгольскую народную партию и нового премьер-министра страны Лувсаннамсрайна Оюн-Эрдене, добиваясь пересмотра планов по подземной разработке месторождения.

Вместо того, чтобы действовать в одностороннем порядке и рисковать будущими иностранными инвестициями, Улан-Батор предложил Rio Tinto обоюдно разорвать действующее соглашение и заменить его новым, предполагающим более выгодные для государства условия, чтобы компания могла продолжить строительство.

По данным FT, Rio Tinto уже ответила, что готова "изучить возможность" снизить свое вознаграждение за управление проектом и процентные ставки по кредитам. Однако вряд ли компания согласится пересмотреть план развития месторождения, если новые условия не позволят решить некоторые ее собственные проблемы (например, долгосрочное решение по энергоснабжению и бюджет на 2021 год), пишет газета.

Ою Толгой - крупнейшее в мире золотомедное месторождение. Основная часть его запасов требует разработки подземным способом. Пока же месторождение отрабатывается только открытым способом, а запуск подземной разработки постоянно откладывается.

В январе правительство Монголии пригрозило остановить проект, заявив, что задержки "подточили" экономические выгоды, на которые рассчитывала страна.

Сейчас capex подземного рудника на месторождении Ою Толгой оценивается в 6,75 млрд долл. С начала 2016 года и по состоянию на конец сентября 2020 года в проект уже было вложено 4,2 млрд долл. Оператор проекта, компания Turquoise Hill, уже на текущий год закладывает в прогноз производства переработку руды с подземного рудника. Добиться первого стабильного производства на подземке компания рассчитывает к октябрю 2022 года.

Две трети проекта Ою Толгой принадлежит Turquoise Hill, остальная часть - правительству Монголии. В свою очередь контролирующим акционером Turquoise Hill является Rio Tinto, входящая в тройку крупнейших горнодобывающих компаний мира. Акции Turquoise Hill торгуются на биржах Торонто и NYSE.

МинПром по материалам Интерфакс

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