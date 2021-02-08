Несмотря на локдауны, украинские ФОП уплатили на 10% больше налогов

Украинские предприниматели за 2020 год заплатили 27,6 млн грн налогов. Это на 10% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными ("Опендатабот").



"С начала пандемии украинские предприниматели работали в условиях жестких изменений. Локдауны приводили бизнес к закрытию, проводились массовые сокращения персонала. Несмотря на это, результаты работы экономики украинских ФЛП за 2020 год неожиданно удивили", – отмечает основатель платформы Алексей Иванкин.



По подсчетам платформы, за последние девять лет поступления от предпринимателей выросли в 27 раз. И с каждым годом количество поступлений увеличивается на 3 млрд грн.



В частности, в прошлом году каждый предприниматель заплатил в среднем 15 тыс. грн единого налога в бюджет Украины. При этом количество предпринимателей в 2020 году почти не изменилась. Сейчас в Украине зарегистрировано 1,9 млн ФЛП, тогда как в прошлом году насчитывалось 1,88 млн бизнесов. Количество ФЛП росло медленно: каждый месяц увеличивалось приблизительно на 2 тыс.



