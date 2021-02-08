Продажи бриллиантов упали на 15% из-за пандемии коронавируса

Прогноз экспертов

Эксперты ожидают, что восстановление на мировом рынке алмазов и бриллиантов может начаться уже в 2021 году. Многие производители сообщили о росте продаж и цен на необработанные алмазы на 5?8% в январе. Раньше других, по прогнозам авторов доклада, восстановится китайский рынок (уже в начале следующего года), рынок развитых стран достигнет допандемического уровня в 2022—2023 годах, развивающихся — на год позднее.

Как покупать в Украине

В Украине целый ряд ювелирных компаний предлагают продажу бриллиантов. Цены на них могут варьироваться от нескольких сотен гривен за камни весом около 0,01?0,02 карата и превышать 1,5 млн грн.

Правда, не все из камней, которые представлены в прайс-листах украинских магазинов, действительно есть в наличии. Как объяснили «Минфину» в одном из ювелирных магазинов, часто камни под заказ нужно доставлять из-за рубежа и занимает это несколько недель. Покупатель должен оплатить пятую часть стоимости камня, в качестве предоплаты.

Покупая камни, важно обращать внимание, дает ли продавец сертификат о подтверждении характеристик бриллианта. Лучше, если сертификат будет от одного из авторитетных международных организаций. К ним относятся: Геммологический институт Америки (GIA), Высший алмазный совет в Антверпене (HRD), Международный геммологический институт в США , Бельгии, Канаде, Индии и Японии (IGI).

Вместе с тем, объясняют эксперты, нельзя исключать, что сертификат будет поддельный, а показатели чистоты и цвета бриллианта — завышены. Поэтому камень можно отдать на проверку. В Украине такие услуги предоставляет, например, Государственный геммологический центр.