Поставщики не в восторге от более жёстких условий оплаты товаров в Apple Store

Поставщики не в восторге от более жёстких условий оплаты товаров в Apple Store

Ресурс The Telegraph сообщил в выходные о том, что Apple вынудила поставщиков согласиться с более жёсткими условиями продажи своих продуктов в магазинах Apple Store и онлайн-магазине Apple Online Store. Компания утверждают, что Apple «зажала их в тиски» этими новыми условиями.

В магазинах Apple продаются аксессуары и продукты сторонних компаний, такие как чехлы для iPhone, аксессуары для умного дома, периферийные устройства для компьютеров Mac и многое другое.

Согласно новым условиям, поставщикам теперь придётся ждать оплату в течение 60 дней после завершения заказа, в то время как сейчас период ожидания равен 45 дням. Кроме того, компаниям пришлось согласиться с переходом на «модель консигнации», которая означает, что им «заплатят только после того, как товар будет продан, а не после того, как он будет получен Apple, то есть на них перекладываются складские расходы».

Поставщики говорят, что если в прошлом у них была возможность обсудить подобные условия с Apple, то в этот раз они были «установлены Apple и не подлежали обсуждению». С одной стороны, это служит гарантией, что теперь все поставщики работают в одинаковых условиях, с другой стороны, партнёры компании оказались под более сильным давлением с её стороны.

Комментируя публикацию The Telegraph, представитель Apple заявил: «Мы глубоко ценим тесные отношения, которые мы поддерживаем с компаниями мирового уровня, реализующими свои продукты через Apple.com и в наших магазинах. Apple регулярно оценивает ассортимент сторонних продуктов, которые мы продаём, и структуру наших моделей, чтобы дать поставщикам возможность надёжно и уверенно развивать свой бизнес».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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