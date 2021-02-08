Декларация доходов. Налоговая насчитала за январь 336 миллионеров

В январе 2021 доходы в сумме более 1 миллиона задекларировали 336 человек. Об этом говорится в сообщении ГНС.

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Сколько задекларировано доходов

Гражданами Украины уже в январе 2021 года подано 13 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировано полученные в 2020 году доходы на общую сумму 2,8 млрд грн.

Сумма налога на доходы физических лиц, самостоятельно определенная к уплате, составляет 90 млн грн, сумма военного сбора — 12,7 млн гривен.

Активно декларируют доходы жители Кировоградской области и. Киева — ими подано по 1,4 тыс. деклараций.

Наибольший удельный вес в структуре задекларированных облагаемых доходов приходится на доходы, полученные в виде наследства (подарков) — 446 млн грн, другие доходы — 462 млн грн и иностранные доходы — 124 млн гривен.

Украинские миллионеры

Доходы в сумме свыше 1 миллиона задекларировали 336 человек.

Наибольшие суммы налогооблагаемых доходов и налоговых обязательств к уплате определены в декларациях жителей Полтавской и Сумской областей: с иностранного дохода и дохода от продажи инвестиционного актива ими задекларировано к уплате почти по 10 млн гривен.

Напомним

По итогам декларационной кампании — 2020 почти 8 тыс. человек задекларировали доходы в размере более 1 млн грн. Количество таких граждан возросло на 3 тыс. по сравнению с прошлым годом.