В Европарламенте настаивают на жестком варианте углеродного налога

В Европарламенте настаивают на жестком варианте углеродного налога

Комитет по вопросам окружающей среды Европарламента 5 февраля 2021 года принял резолюцию за расширение сферы действия будущего углеродного налога (т.н. Carbon Border Adjustment Mechanism).

За соответствующий проект резолюции проголосовали 58 депутатов-членом экокомитета, против – 8, воздержались - 10.

Теперь, согласно документу, наряду с импортной продукцией электроэнергетической, цементной, металлургической и химической промышленности под действие CBAM должны попадать завозимые на территорию ЕС товары нефтепереработки, целлюлозно-бумажной промышленности и алюминиевой отрасли. Эти сектора экономики совокупно выбрасывают 94% всех СО2 в Евросоюзе.

По мнению большинства членов экокомитета, взимание углеродного налога с этих импортируемых товаров позволит предотвратить т.н. carbon leakage – переноса климатически вредного производства из ЕС в страны, которые не стремятся к радикальному сокращению парниковых выбросов. Кроме того, СВАМ будет стимулировать такие страны к декарбонизации собственной экономики, как предусматривает Парижское соглашение.

Предполагается, что размер углеродного налога будет привязан к стоимости квот на парниковые выбросы в ЕС (EU Emissions Trading System). Таким образом, CBAM станет частью широкой европейской промышленной стратегии, его действие будет распространяться на весь импорт продукции и коммодитиз, подпадающих под систему торговли квотами.

Европарламент рассмотрит поддержанную Экокомитетом резолюцию на своем пленарном заседании 8-11 марта. Ожидается, что Еврокомиссия представит свои предложения по формату введения CBAM во 2 квартале 2021 года.

CBAM запланирован к введению не позже 1 января 2023 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Fitch подтвердило рейтинг пяти украинских банковFitch подтвердило рейтинг пяти украинских банков
Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДСАзовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС
Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктурыДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
Украина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИУкраина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
ВСК обнаружила новую схему уклонения от уплаты акцизного налога на алкогольВСК обнаружила новую схему уклонения от уплаты акцизного налога на алкоголь
Глава Нацбанка выступает за отмену налога на доход по депозитамГлава Нацбанка выступает за отмену налога на доход по депозитам
Малые и средние предприниматели Киевщины пополнили местную казну на сумму 1,1 млрд гривен единого налога (инфографика)Малые и средние предприниматели Киевщины пополнили местную казну на сумму 1,1 млрд гривен единого налога (инфографика)
Киевсовет уменьшил ставку налога для промышленных предприятий
Минэнерго предлагает потратить 900 млн грн налога на выбросы на модернизацию предприятийМинэнерго предлагает потратить 900 млн грн налога на выбросы на модернизацию предприятий
СБУ разоблачила миллиардную схему с налогами при участии ГНССБУ разоблачила миллиардную схему с налогами при участии ГНС
Бизнес требует целевого использования средств экологического налогаБизнес требует целевого использования средств экологического налога
За год на Киевщине на 11% выросла сумма уплаченного налога на недвижимостьЗа год на Киевщине на 11% выросла сумма уплаченного налога на недвижимость
В Европарламенте хотят сократить квоты на импорт сталиВ Европарламенте хотят сократить квоты на импорт стали
В Раде проголосовали за единый счет для уплаты налогов (в том числе, единого налога и ЕСВ)
Последние новости
Подгружаем последние новости