ЕИБ предоставит Украине 50 миллионов евро на вакцинацию от covid-19

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине 50 млн евро на вакцинацию от covid-19. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Игоря Иващенко.

ЕИБ предоставит Украине 50 миллионов евро на вакцинацию от covid-19
Фото:chemhoaqua.com

«На прошлой неделе Кабинет министров утвердил распоряжение президента, которым министра здравоохранения Максима Степанова уполномочили на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ», — отметил он.

И добавил, что правительство обратилось к ЕИБ с предложением перераспределить часть средств и направить их на вакцинацию населения в Украине.

«Кабмин получил подтверждение о выделении 50 млн евро, которые будут направлены на закупку вакцин, оборудование для обеспечения холодовой цепочки, а также логистики. В ближайшее время будут подписаны соответствующие изменения в соглашении», — добавил замминистра.

Вакцинация в Украине

Первый транш вакцины от глобальной инициативы COVAX Украина получит в феврале в количестве 117 доз. Вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Это количество вакцины сразу будет распределено для вакцинации медицинских работников, а также работников учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавируснаой болезнью.

Вакцинация от covid-19 в Украине начнется в середине февраля.

Согласно программе COVAX, Украина должна получить 8?16 миллионов доз вакцины от covid-19. Кроме того, 30 декабря Офис президента сообщил, что Украина получит 1,9 миллиона доз вакцины против covid-19 от китайского производителя вакцин Sinovac Biotech.

13 января издание The Wall Street Journal сообщило, что созданная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина от covid-19 показала 50% эффективности при испытаниях в Бразилии.

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