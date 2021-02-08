Альфа-Банк может стать крупнейшим иностранным банком в Украине

Стороны планируют закрыть сделку до конца лета 2021, говорят собеседники.

5 февраля владелец украинского Идея Банка объявил на Варшавской фондовой бирже, что правление Getin Holding SA, которому принадлежит 100% акций украинского Идея Банка, подписало 5 февраля с неназванным «лицом, работающим на украинском рынке», соглашение о двух компаниях — Идея Банке и ООО «Нью Финанс Сервис».

«В соответствии с соглашением участник тендера приступит к комплексной проверке компаний, и после ее положительного результата стороны перейдут к согласованию условий потенциальной сделки», — говорится в сообщении.

Getin Holding SA согласился предоставить участнику торгов «на период до 30 апреля 2021 эксклюзивные права на переговоры о возможной продаже компаний».

На запрос «Минфина» в пресс-службах Альфа-Банка и Идея Банка сообщили, что информацию о сделке не комментируют.

Что известно об GetBack

GetBack- польская коллекторская компания, которая покупала портфели долгов и занималась взысканием задолженностей в 2012—2018 годах. В 2017 году она вышла на Варшавскую биржу и начала продажу акций.

Как пишет finclub, GetBack столкнулась с проблемами в 2018 году, когда приобрела большие портфели проблемных долгов по более высоким ценам, чем конкуренты, финансируя их за счет выпусков краткосрочных облигаций.

В 2018 году компания объявила о банкротстве. Суд возбудил ускоренную процедуру реструктуризации GetBack, а регулятор финансового рынка направил в прокуратуру сообщение о правонарушении в отношении деятельности компании.

Выяснилось, что владельцы GetBack подделывали финансовую отчетность и выводили средства. Более 9000 поляков купили облигации компании, но не получили инвестированные средства обратно. Общий ущерб от махинаций оценивается в 2,5 млрд злотых ($675 млн). Деятельность компании считается одной из крупнейших афер в Польше за последние годы.

А что в Украине

В декабря 2019 года польский Getin Holding S.A. заявил о намерении продать украинский Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital.

После этого Getin объявил о соглашении о продаже 100% акций украинского Идея Банка группе компаний Dragon Capital почти за 1,4 млрд грн ($ 58,5 млн), что составляет около 1,6 капитала.

Планировалось, что передача доли в Идея Банк Украина будет осуществлена ??до 31 мая 2020 года.

Однако в конце июня стало известно, что стороны расторгли договор и Getin Holding отказался продавать банк. Стороны не смогли в течение установленного срока согласовать цену продажи Идея Банка.