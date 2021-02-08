За выходные на АЗС значительно подорожал автогаз

За выходные на АЗС значительно подорожал автогаз

За выходные (5-8 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 19 коп./л, до 13,95 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 14-17 коп./л, до 13,30 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Хмельницкой, Харьковской и Донецкой областях, где стоимость автогаза выросла на 50 коп./л. В других областях цена выросла на 10-45 коп./л.

В сетях SOCAR и KLO продукт подорожал на 50 коп./л, до 14,98 и 14,49 грн/л соответственно. На 25 коп./л, до 14,05 грн/л, подняла цены сеть «БРСМ-Нафта».

«Автотранс» и UPG подняли цены на 30 коп./л, до 14,18 и 13,95 грн/л соответственно.

Такие сети как AMIC, Shell, «Рур Груп», «Олас», «Авантаж 7», Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 20-90 коп./л.

МинПром по материалам enkorr

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Fitch подтвердило рейтинг пяти украинских банковFitch подтвердило рейтинг пяти украинских банков
Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДСАзовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС
Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктурыДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
Украина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИУкраина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на нефть растут. Brent подорожала до $57,67 за баррельЦены на нефть растут. Brent подорожала до $57,67 за баррель
Биткоин подорожал на $2 тысячи за суткиБиткоин подорожал на $2 тысячи за сутки
Биткоин за полчаса подорожал на $5 тысяч после твита Илона МаскаБиткоин за полчаса подорожал на $5 тысяч после твита Илона Маска
В Украине подорожали все виды топливаВ Украине подорожали все виды топлива
Вслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогазВслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогаз
В крупных сетях АЗС подорожало дизтопливоВ крупных сетях АЗС подорожало дизтопливо
Ethereum за сутки подорожал более чем на 10%Ethereum за сутки подорожал более чем на 10%
В Раду подан законопроект, который запрещает предприятиям переносить выходные и рабочие дниВ Раду подан законопроект, который запрещает предприятиям переносить выходные и рабочие дни
В Киеве подорожали горячая вода и отоплениеВ Киеве подорожали горячая вода и отопление
Сало подорожало в УкраинеСало подорожало в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости