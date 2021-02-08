Украина отказалась от роSSийского битума для строительства дорог

Украина отказалась от российского битума для строительства дорог

Украина не будет закупать роSSийский битум для строительства дорог. Об этом в эфире программы "16+" на YouTube-канале skrypin.ua заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В РоSSии закупать никто ничего не планирует, это очевидно. Что касается дороговизны ресурса. У нас не закупает министерство, есть заказчики - "Укравтодор", а подрядчики все организуют", - сказал В.Криклий, передает enkorr.

Министр также подчеркнул, что строить дороги медленнее или меньше ради экономии средств не будут.

Ранее сообщалось, что правительство РоSSийской Федерации 13 октября 2020 года сняло ограничение на поставки битумов в Украину, действующее с апреля 2019 года.

По данным Консалтинговой группы "А-95", в декабре прошлого года 2020 года были поставлены первые партии роSSийского битума. В частности, с Новошахтинского НПЗ в адрес компаний "Санрайс Логистикс" и "СБМУ Подряд" было отправлено 370 тонн ресурса.

Объем поставок битума на украинский рынок в 2020 году составил 1,12 млн тонн, увеличившись за год на 84,6%. Производство на украинских НПЗ выросло на 50,3% - до 329,7 тыс. тонн. Импорт составил 860,2 тыс. тонн битума, увеличившись за год вдвое - на 427,8 тыс. тонн.

Основным поставщиком битума в 2020 году выступила Беларусь, откуда было поставлено 582,6 тыс. тонн, или 49%, всего украинского рынка.

МинПром по материалам enkorr

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Fitch подтвердило рейтинг пяти украинских банковFitch подтвердило рейтинг пяти украинских банков
Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДСАзовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС
Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктурыДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
Украина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИУкраина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Верховная Рада одобрила запрет на размещение рекламы на дорогахВерховная Рада одобрила запрет на размещение рекламы на дорогах
Украина в 2020 году получила 130,6 миллиона от туристического сбораУкраина в 2020 году получила 130,6 миллиона от туристического сбора
Украина и Дания изменили правила избежания двойного налогообложенияУкраина и Дания изменили правила избежания двойного налогообложения
В январе Украина импортировала в 5 раз больше газа, чем в декабреВ январе Украина импортировала в 5 раз больше газа, чем в декабре
Украина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИУкраина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИ
Украина может купить казахские локомотивы с французским логотипомУкраина может купить казахские локомотивы с французским логотипом
Шевченко: Украина рассчитывает на $2,2 млрд от МВФ и $2,4 млрд от евробондовШевченко: Украина рассчитывает на $2,2 млрд от МВФ и $2,4 млрд от евробондов
Глава НБУ: Украина ожидает более $2 миллиардов от МВФ в этом годуГлава НБУ: Украина ожидает более $2 миллиардов от МВФ в этом году
Украина в 2020 году наторговала с миром на минус $1,7 миллиардаУкраина в 2020 году наторговала с миром на минус $1,7 миллиарда
Украина исчерпала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕСУкраина исчерпала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости