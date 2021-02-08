Бразильские компании получили 140 млн долл. на реализацию нового медного проекта

Компании Mineracao Vale Verde (MVV) и Appian Capital Advisory сообщили о получении синдицированного кредита на сумму 140 млн долл., что позволит им завершить реализацию проекта разработки медно-золотого месторождения Serrote на северо-востоке Бразилии .



Средства были предоставлены группой международных банков, в число которых, в частности, вошли ING Capital, Natixis и Societe Generale. Как заявляет генеральный директор MVV Пауло Кастельяри, эта самая крупная сделка по финансированию нового проекта (гринфилда) в горнодобывающей отрасли с начала эпидемии коронавируса весной 2020 г.



Как сообщают участники проекта, в настоящее время готовность рудника составляет 94%. Начало открытой добычи руды, содержащей 0,6% меди и 0,1 г золота на тонну, намечено на второе полугодие 2021 г.



Поначалу мощность комбината Serrote составит около 20 тыс. т меди в год. Но в дальнейшем производительность может быть увеличена за счет введения в хозяйственный оборот соседнего рудного тела. Совокупные запасы руды на обоих участках месторождения оцениваются в 160 млн т.



