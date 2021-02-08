Индексы Японии обновили максимумы за 30 лет

Японские индексы Nikkei и Topix достигли 30-летних максимумов в понедельник, так как хорошие результаты компаний усилили ожидания восстановления экономики после коронавирусного кризиса. Об этомпишет РБК.

Индексы Японии обновили максимумы за 30 лет
Фото: bizua.org

Как изменились индексы

Nikkei вырос на 2,12% до 29388,50 пункта — пика с августа 1990 года.

Более широкий индекс Topix прибавил 1,75% до 1923,95 пункта, максимума с июня 1991 года.

В результате общая рыночная капитализация компаний, торгующихся на основной площадке Токийской фондовой биржи, выросла до рекордных 712 трлн иен ($6,75 трлн), согласно данным биржи.

«С распространением вакцин и снижением суточного числа новых случаев COVID-19 ожидания нормализации экономики растут, — сказал Соитиро Мацумото из Credit Suisse Private Banking. — Лучшие, чем ожидалось, результаты компаний в этих условиях также поднимают настроения.

Многие американские компании сообщили о хороших результатах, и японские компании, особенно те, которые чувствительны к зарубежному спросу, следуют их примеру».

Акции Kobe Steel подскочили на 17,47%, возглавив рост среди компонентов Nikkei, после того как компания повысила прогноз на год. Бумаги Nippon Steel подорожали на 10,04% после того, как компания снизила прогноз годового чистого убытка.

Что такое Индекс Nikkei

Индекс Nikkei, также известный как Nikkei 225, является наиболее узнаваемым индексом фондового рынка Японии. В него входят 225 крупнейших компаний Японии, которые котируются на Токийской фондовой бирже. Индекс Nikkei считается важной мерой японского фондового рынка и показателей экономики Японии.

Компании, включенные в индекс Nikkei, включают Sony Corporation, Canon Inc., Nissan Motor Corporation, Mazda Motor Corporation и Panasonic Corporation. Индекс включает в себя компании из 36 различных отраслей.

В отличие от других индексов, акции которых упорядочены по рыночной капитализации, составляющие акции в индексе Nikkei перечислены по цене акций. Цены на акции выражены в японских иенах, а их компоненты пересматриваются один раз в год в сентябре.

Nikkei по сравнению с TOPIX

Другим важным индексом, который отслеживает Токийскую фондовую биржу, является Индекс цен на акции Токио, также известный как TOPIX. Как упоминалось ранее, индекс Nikkei ранжирует акции по цене и отслеживает 225 ведущих компаний, котирующихся на Токийской фондовой бирже.

В отличие от этого, TOPIX ранжирует акции по скорректированной рыночной капитализации в свободном обращении. TOPIX также отслеживает все отечественные компании, перечисленные в Первом разделе Токийской фондовой биржи.

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