Пенсионный фонд отчитался о невыполнении плана по ЕСВ: недостача 2 миллиарда

Пенсионный фонд Украины в январе 2021 года недополучил 2,1 млрд гривень поступлений от Единого социального взноса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: espreso.tv

Планы по поступлению

План по поступлению средств от ЕСВ в январе составлял 22 млрд гривен. Фактически ПФУ получил 19,9 млрд гривен.

Дополнительно 13,8 млрд грн Фонд получит из государственного бюджета.

В январе 2021 года, собственные доходы Пенсионного фонда, направленные на финансирование пенсионных программ, составили 21,5 млрд гривен, Еще 12,3 млрд гривен — средства, полученные из госбюджета.

Что ожидать дальше

Дефицит бюджета Пенсионного фонда покрывается за счет средств госбюджета. ПФУ получает ссуды от Госказначейства и имеет задолженность перед единственным казначейским счетом.

В сентябре на заседании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики представители Госказначейства уже предупреждали о возможном возникновении проблем со своевременной выплатой пенсий.

Напомним