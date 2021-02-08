Рефинанс НБУ. Четыре банка получили 440 миллионов

5 февраля Нацбанк предоставил 440 млн грн рефинансирования для четырех банков под 6,0% на срок до 84 дней. Об этом говорится в результатах аукциона НБУ.

Рефинанс НБУ. Четыре банка получили 440 миллионов

«Национальный банк сообщает, что 5 февраля состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 4-х банков на сумму 440,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годових», — говорится в сообщении.

Предыстория

2 февраля Национальный банк на аукционе предоставил трем банкам 742 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых.

Национальный банк на тендере 22 января предоставил двум банкам 256 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых.

Национальный банк на тендере 6 января предоставил трем банкам 492 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых.

30 декабря, на последнем в 2020 году тендере НБУ, Райффайзен Банк Аваль получил 3,1 млрд грн рефинансирования под залог пула активов.

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