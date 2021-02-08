США выпали из десятки самых инновационных стран мира

США выпали из десятки наиболее инновационных стран мира по версии Bloomberg, а Южная Корея вернула себе первое место, отобрав его у Германии, которая опустилась на четвертое место. Об этом пишет Profinance.

Фото: thepage.ua

Рейтинг стран

Сингапур занял второе место в индексе наиболее инновационных стран мира благодаря государственным инвестициям, призванным помочь компаниям и их сотрудникам благополучно влиться в цифровую экономику. Кроме того, страна получила высокий бал за производство и заняла первое место в мировом рейтинге образования.

Швейцария является лидером в финансовых и биологических технологиях и заняла первое место в категории «исследования».

Германия утратила лидерство из-за дефицита квалифицированных рабочих и отсутствия надежной стратегии развития технологий следующего поколения.

США и Китай генерируют значительную часть инноваций и борются между собой в ключевых областях, включая право интеллектуальной собственности. Китай неуклонно сокращает инновационное отставание от США , но в этом году обе страны ухудшили свои позиции в общем зачете.

Іnnovation Index

Bloomberg публикует свой Innovation Index уже девять лет, и Южная Корея возглавляла его семь раз.

Данный индекс составляется на основе десятков критериев, образующих семь равновесных элементов, включая расходы на исследования и развитие, промышленную мощь и концентрацию публичных хай-тек компаний.

В рейтинге 2021 года особое внимание уделяется инновациям и цифровой инфраструктуре, которые позволили успешно пережить пандемию коронавируса и создать вакцины.

«В год пандемии и необходимости срочной борьбы с изменением климата важность инноваций растет», — отмечает главный экономист Citigroup Кэтрин Манн. — «Инновацию часто измеряют новыми идеями, продуктами и услугами, однако настоящим критерием успеха является их распространение и адаптация».