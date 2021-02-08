Во Вьетнаме запустят облегченный стан холоднокатаного проката

Во Вьетнаме запустят облегченный стан холоднокатаного проката

Вьетнамский производитель оцинкованной стали и труб Maruichi Sun Steel Joint Stock Company (SUNSCO), принадлежащий японской Maruichi Group, заключил с японским производителем металлургического оборудования Primetals Technologies соглашение на установку на своем заводе в провинции Биньзыонг на юге страны стана Hyper UC (стан с универсальным контролем профиля) малой мощности.

Этот реверсивный стан холодной прокатки оборудован рабочими валками меньшего диаметра, что позволяет снизить нагрузку при прокатке и обеспечить точный контроль над толщиной и планшетностью полосы. Таким образом, его можно использовать для производства более тонкого высококачественного проката при меньших затратах.

Технология основана на оптимальной комбинации диаметров валков (маленькие рабочие, промежуточные и опорные валки), приводной системы для рабочих валков, которая позволяет достичь высокого уровня контроля над планшетностью, и последней разработки высокопрочного шпинделя маленького диаметра для рабочего валка.

Облегченный стан будет производить холоднокатаный прокат с минимальной толщиной 0,1 мм и шириной 1250 мм. Вместе со станом холодной прокатки № 1, который Primetals Technologies поставила ранее, совокупная мощность SUNSCO по выпуску данной продукции достигнет 250 тыс. т в год.

Вся продукция нового стана будет использоваться самой SUNSCO для изготовления особотонкой оцинкованной стали. Во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии она используется в качестве материала для кровли.

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