«Золотой паспорт». Эксперты назвали страны с самыми привлекательными программами

Черногория, Швейцария и Португалия возглавили список стран с наиболее привлекательными программами «золотых паспортов». Об этом пишет International Adviser со ссылкой на данные компании, предоставляющей услуги в сфере получения «золотых паспортов» Astons.

«Доступность недвижимости играет огромную роль при принятии решения об инвестировании в гражданство или вид на жительство, не только с коммерческой, но и с точки зрения жилой недвижимости. Это в значительной степени связано с тем, что часто это решение принимается в интересах всей семьи, а не отдельного человека, и поэтому семейный дом является основой для жизни в выбранной стране», — сказал управляющий директор Astons Артур Саркисян.

«Золотой паспорт». Эксперты назвали страны с самыми привлекательными программами
Фото: liga.net

Спрос на жительство

Он отметил, что сейчас наблюдается высокий спрос на вид на жительство и гражданство в Черногории, Португалии, Испании и Турции. Этот интерес в основном исходит от британских инвесторов, стремящихся преодолеть препятствия в связи с Brexit, хотя программы в этих странах были популярны и раньше.

Согласно анализу компании, многие страны, предлагающие золотые визы с требованиями вложения в недвижимость, активизировали строительство жилых домов.

Лидеры

На данный момент лидером рейтинга является Черногория с 36% выставленных на продажу новостроек, за ней следует Швейцария: 21%, Португалия: 19%, Испания: 17% и Турция: 16%.

В Великобритании один из самых низких уровней недавно построенной жилой недвижимости: 7%. Только Гренада: 5%, Ирландия и Италия: обе по 4% и США: 2%, оказались ниже.

Схема получения гражданства Черногории требует приобретение жилья стоимостью не менее 250 евро на севере страны или 450?000 евро в южном регионе.

Напомним

Ранее Bloomberg писал, что число запросов по поводу получения второго гражданства или налогового резидентства со стороны состоятельных людей в январе — апреле 2020 года выросло на 49% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Что это такое

«Золотая» виза — это предоставление постоянного места жительства (ПМЖ) участнику инвестиционной программы. Каждая страна определяет свои условия.

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