Nucor сообщила о запуске нового сортопрокатного стана в Иллинойсе

Ведущая американская металлургическая компания Nucor сообщила о вводе в эксплуатацию нового сортопрокатного стана на мини-заводе Nucor Steel Kankakee в штате Иллинойс.



Поставщиком оборудования выступила германская компания SMS group. Производительность стана составляет 500 тыс. т в год.



На нем можно будет получать широкий сортамент продукции — арматуру, круглый прокат, полосы шириной до 305 мм, швеллер от 76 до 254 мм, равнополочный и неравнополочный уголок от 76 до 178 мм. В качестве полуфабрикатов можно использовать квадратную заготовку и блюмы различных размеров.



Как сообщает Nucor, запуск этого стана позволит существенно расширить сортамент предприятия. Значительная часть продукции будет представлена высококачественным сортовым и фасонным прокатом для машиностроения.



Предварительно планировалось, что запуск стана состоится еще в 2019 г. Но из-за некоторых задержек и эпидемии коронавируса она была отложена более чем на год.



