Ведущее мировое издание об архитектуре отметило детский садик в Обуховке Днепропетровской области

Проект детского садика украинского архитектора Алексея Валентирова отмечен авторитетным мировым изданием для архитекторов ArchDaily, рассказывающем о лучших мировых проектах. На страницы ArchDaily попал детский садик в пгт Обуховка Днепропетровской области, построенный в 2018 году по оригинальному проекту Валентирова с применением самых современных технологических решений. Об успехе архитектора рассказал Юрий Голик.

«Это первый в истории Украины случай, когда объект социальной инфраструктуры - обычный детский садик, построенный государством, попал на этот сайт», - пишет он.

При проектировании и строительстве обуховского садика в большом количестве были применены нестандартные для таких объектов социальной инфраструктуры решения. Например, окна. На южной стороне установлены панорамные окна от пола до потолка. Зимой, когда солнце низко, это решение позволяет за счет солнечных лучей дополнительно прогревать внутренние помещения. В то же время балконы и фасадные элементы второго этажа обеспечивают защиту от солнца в летний период.

«В коридорах на стенах нарисованы мультяшные герои, которых дети могут и должны разрисовывать. Банально безбарьерной вход. В прямом смысле этого слова. Прозрачные двери. Отсутствие на входе массивной таблички традиционного синего цвета, больше подходящей памятнику. Рисунки на потолке в каждой спальной комнате этого садика, смотря на которые дети засыпают. Искусственная трава, а не асфальт, щебень или гравий везде во дворе», - перечисляет Голик особенности садика и добавляет, что подобных нюансов в нем сотни.

На реализацию проекта, включая появление замысла, разработку проекта, строительство и оснащение, ушло полтора года. Стоимость объекта под ключ – 68 млн гривен, «от проекта до открытия, включая все строительные работы и оборудование, вплоть до последней вилки, ложки и наволочки».

Напомним, в Днепропетровской области, в пгт Соленое, в 2018 году после реконструкции была также открыта школа, которая до сих пор считается лучшей по оснащению и исполнению в Украине.