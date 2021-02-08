Ведущее мировое издание об архитектуре отметило детский садик в Обуховке Днепропетровской области

Садик построили за полтора года.

Проект детского садика украинского архитектора Алексея Валентирова отмечен авторитетным мировым изданием для архитекторов ArchDaily, рассказывающем о лучших мировых проектах. На страницы ArchDaily попал детский садик в пгт Обуховка Днепропетровской области, построенный в 2018 году по оригинальному проекту Валентирова с применением самых современных технологических решений. Об успехе архитектора рассказал Юрий Голик.

«Это первый в истории Украины случай, когда объект социальной инфраструктуры - обычный детский садик, построенный государством, попал на этот сайт», - пишет он.

При проектировании и строительстве обуховского садика в большом количестве были применены нестандартные для таких объектов социальной инфраструктуры решения. Например, окна. На южной стороне установлены панорамные окна от пола до потолка. Зимой, когда солнце низко, это решение позволяет за счет солнечных лучей дополнительно прогревать внутренние помещения. В то же время балконы и фасадные элементы второго этажа обеспечивают защиту от солнца в летний период.

«В коридорах на стенах нарисованы мультяшные герои, которых дети могут и должны разрисовывать. Банально безбарьерной вход. В прямом смысле этого слова. Прозрачные двери. Отсутствие на входе массивной таблички традиционного синего цвета, больше подходящей памятнику. Рисунки на потолке в каждой спальной комнате этого садика, смотря на которые дети засыпают. Искусственная трава, а не асфальт, щебень или гравий везде во дворе», - перечисляет Голик особенности садика и добавляет, что подобных нюансов в нем сотни.

На реализацию проекта, включая появление замысла, разработку проекта, строительство и оснащение, ушло полтора года. Стоимость объекта под ключ – 68 млн гривен, «от проекта до открытия, включая все строительные работы и оборудование, вплоть до последней вилки, ложки и наволочки».

Напомним, в Днепропетровской области, в пгт Соленое, в 2018 году после реконструкции была также открыта школа, которая до сих пор считается лучшей по оснащению и исполнению в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Fitch подтвердило рейтинг пяти украинских банковFitch подтвердило рейтинг пяти украинских банков
Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДСАзовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС
Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%Цена токена Litentry за минуту подскочила на 7430%
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктурыДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
Украина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИУкраина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевской области разоблачили группу долларовых фальшивомонетчиковВ Киевской области разоблачили группу долларовых фальшивомонетчиков
Полиция открыла производство из-за попытки захвата спиртзавода в Винницкой областиПолиция открыла производство из-за попытки захвата спиртзавода в Винницкой области
В 2020 году мировое производство алюминия выросло на 2,5%В 2020 году мировое производство алюминия выросло на 2,5%
Полиция задержала в Житомирской области микроавтобус с 27 мешками янтаряПолиция задержала в Житомирской области микроавтобус с 27 мешками янтаря
Нафтогаз нашел запасы газа в Полтавской областиНафтогаз нашел запасы газа в Полтавской области
Мировое производство алюминия выросло на 2,5%Мировое производство алюминия выросло на 2,5%
Мировое производство алюминия опережает спросМировое производство алюминия опережает спрос
В морском порту Одесской области разоблачили контрабанду кокаина стоимостью 12 млн долларовВ морском порту Одесской области разоблачили контрабанду кокаина стоимостью 12 млн долларов
В январе-сентябре мировое производство нержавейки снизилось на 7,8%В январе-сентябре мировое производство нержавейки снизилось на 7,8%
ФГИ продал спиртзавод в Винницкой области за 84 млн гривенФГИ продал спиртзавод в Винницкой области за 84 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости