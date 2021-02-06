Получателям льгот и субсидий упростили процедуру смены поставщика газа

Этим категориям населения больше не нужно сообщать Управлению соцзащиты о смене поставщика и ежемесячной цене газа.

Министерство социальной политики Украины упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для уязвимых категорий населения - бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что теперь клиентам не нужно лично посещать или уведомлять Управление социальной защиты населения (УСЗН) о смене поставщика и ежемесячной цене газа. Это стало возможным после того, как между поставщиками и органами соцзащиты был налажен обмен данными в электронном формате.

"Министерство довело до структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций упрощенную процедуру информирования о смене поставщика для льготных категорий населения и получателей субсидии, а также отметило, что в условиях противоэпидемических мероприятий и с целью предотвращения распространения COVID-19 местные управления социальной защиты населения не должны требовать от получателей льгот и субсидий дополнительного подтверждения или справок о смене поставщика", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" напомнили, что субсидианты и льготники могут беспрепятственно сменить поставщика газа. Смена поставщика не влияет на льготы и субсидии, которые начислялись клиенту до этого.

Напомним, в июне 2020 года Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг упростила процедуру перехода к другому поставщику газа для населения. Это дало возможность абонентам свободно выбирать поставщика газа.