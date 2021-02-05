Акционеры "Укрнафты" могут обжаловать решение в апелляционном суде

В Минюсте отмечают, что подать иск с теми же требованиями в другой международный арбитраж невозможно.

Миноритарные акционеры АО "Укрнафта", которым Стокгольмский арбитраж отказал во взыскании с государства Украина 6 миллиардов долларов США , могут обжаловать это решение в апелляционном суде Стокгольма.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лещина.

"Инвесторы, конечно, могут попытаться оспорить решение трибунала в Апелляционном суде Стокгольма, который имеет юрисдикцию пересматривать решения арбитражей, если место рассмотрения было в Швеции, как в данном случае. Но, даже если они убедят судей отменить это решение (что является очень сложной задачей в такой проарбитражной юрисдикции, как Швеция) по тем или иным причинам, то им придется начинать арбитражных процесс относительно своих требований с самого начала", - написал он в фейсбуке.

Он отметил, что, подать иск с теми же требованиями в другой международный суд или арбитраж невозможно.

"Начнем с того, что иск был подан на основании Договора Энергетической Хартий (ECT). Это - единственный международный договор, который позволяет кипрским инвесторам жаловаться на нарушение их прав Украиной. Двусторонних соглашений о взаимной защите инвестиций между Украиной и Кипром пока не существует. Поэтому подать эти же требования в другой международный суд или арбитраж инвесторы не могут", - добавил Лещина.

Напомним, 4 февраля Стокгольмский арбитраж отказал связанным с Игорем Коломойским акционерам во взыскании с Украины $6 млрд.

В января 2015 года три кипрских миноритария "Укрнафты" потребовали от Украины 5 млрд долларов в качестве компенсации за действия правительства и НАК "Нафтогаз Украины", направив письмо в адрес министра энергетики Владимира Демчишина. В этом документе кипрские компании указывали, что Украина в течение 2006-2014 годов ограничивала "Укрнефть" в праве свободной продажи остатков газа на рынке, несмотря на соответствующие решения судов.

Компании-миноритарии предложили представителям Украины связаться с ними для решения спора мирным путем, отводя на это три месяца. Иначе они намеревались обратиться в международный арбитраж, опираясь на нормы Договора о присоединении Украины к Энергетическому сообществу.

В ПАО "Укрнафта" государству принадлежит 50% плюс одна акция, которыми управляет государственная НАК "Нафтогаз Украины". Но несмотря на большинство акций, контроля над компанией у государства нет, поскольку ее менеджмент лоялен к «Привату». Компании Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Managament вместе владеют более 40% акций "Укрнафты".