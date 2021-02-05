Днепровский меткомбинат в январе перевыполнил план по выпуску стали

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, г. Каменское, Днепропетровская обл.) в январе 2021 года произвел 228 833 тонны товарной металлопродукции. Это на 8 442 тонны больше, чем было запланировано, информирует планово-экономическое управление комбината.



В январе на ДМК выплавлено 227 602 тонны стали, что на 2,5% или на 5 657 тонн выше плана января. В общем выпуске стали количество товарной продукции составило 160 127 тонн. Общий выпуск проката в январе достиг 73 544 тонн (5 931 тонна к плану).



Днепровский меткомбинат в течение прошлого месяца отгрузил заказчикам 225 425 тонн товарной металлопродукции, что на 6 821 тонну (1,3%) больше установленного задания.



В доменном, конвертерном и прокатном цехах январское задание было выполнено на 100%. В агломерационном цехе не достигнуты плановые показатели - произведено 328 539 тонн агломерата, это 94,3% от плана.



В прошлом месяце на ДМК произведено 204 094 тонны чугуна, что на 2 688 тонн, или 1,3% больше плана. В том числе выпуск товарного чугуна составил 3 476 тонн.



Публичное акционерное общество "Днепровский металлургический комбинат" – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины, специализируется на производстве чугуна, стали, проката. Предприятие основано в 1889 году. На комбинате работают более 9 000 человек.



